Lionsgate hat nun alle Rechte, die sie benötigen, um Rambo-Filme und andere Projekte zu erstellen

Sylvester Stallone hatte möglicherweise seinen letzten Auftritt als Rambo in Rambo: Last Blood aus dem Jahr 2019. Aber... Das bedeutet nicht, dass Hollywood mit der Figur fertig ist. Deadline berichtet, dass Lionsgate und Millennium Films einen Vertrag über die Produktion eines Rambo-Prequels unterzeichnet haben, das die Jugend und den militärischen Hintergrund unseres Titelhelden erkunden wird.

Noah Centineo (To All the Boys I've Loved Before, Black Adam) scheint für die Rolle des John Rambo vorgesehen zu sein, wobei Sisu-Filmemacher Jalmari Helander als Regisseur so gut wie bestätigt ist. Wenn der Deal unter Dach und Fach steht, sollte es nicht mehr allzu lange dauern, bis Details über das Drehbuch, weitere Schauspieler und andere Details bekannt werden. Wir werden natürlich wiederkommen, wenn wir mehr wissen.