Lionsgate hat den Drehbuchautor für seinen Naruto-Film gefunden

Es ist jetzt mehr als zehn Jahre her, dass wir zum ersten Mal von Plänen gehört haben, den beliebten Manga Naruto in Live-Action zu verwandeln, ein Projekt, das jetzt nach dem Erfolg von Netflix mit der One Piece-Serie wiederbelebt wurde. Laut Variety wurde Tasha Huo gebeten, mit der Arbeit an einem Drehbuch für den ersten von (vermutlich) mehreren Filmen zu beginnen, die darauf abzielen, Narutos 700 Kapitel umfassende Geschichte auf der großen Leinwand gerecht zu werden.

Natürlich wird es noch lange dauern, bis wir die Früchte von Huos Arbeit sehen, vorausgesetzt, sie kommen tatsächlich zum Tragen und Lionsgate gibt grünes Licht, mit der Produktion des Films (oder der Filme) zu beginnen.

Welche Schauspieler würdest du gerne in den Hauptrollen des Naruto-Films sehen, wie Sasuske, Kakashi, Orochimaru, Hinata und all die anderen?