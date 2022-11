Lionsgate erwirbt Filmrechte an Streets of Rage

HQ

Viele von uns, die in den frühen 90er Jahren auf Sega-Konsolen gespielt haben, erinnern sich gerne an die drei knallharten, actiongeladenen Streets of Rage-Spiele. Herausfordernd und unterhaltsam, mit der Möglichkeit für bis zu zwei Spieler, Knöchelsandwiches zum Abschaum der Straße zu servieren. Es war ein echter Mega-Hit für Sega und jetzt sieht es so aus, als würden wir einen Film bekommen, der auf den Spielen basiert. Dies ist laut Deadline , die berichten, dass Lionsgate die Rechte erworben hat und eine Produktion mit John Wicks Schöpfer Derek Kolstad plant, der folgendes zu dieser Nachricht zu sagen hatte.

"Als Dmitri zum ersten Mal die Idee erwähnte, einen Streets of Rage-Film zu knacken, war ich sofort ausgeflippt. Und mit Sega spielen? Das 10-jährige Ich grinst immer noch."

Erin Westerman, eine der Führungskräfte bei Lionsgate, fügte hinzu:

"Das Spiel hat eine reiche Welt und Erzählung, und wir sind begeistert, wieder mit Derek zusammenzukommen, um es zum Leben zu erwecken."

Was halten wir davon, kann Streets of Rage es als Film schaffen oder riecht es schon nach Bomba?