Lionsgate dreht einen neuen Survival-Horrorfilm über eine massive Rattenplage

HQ

Ratten können zwar niedliche kleine Lebewesen sein, aber du willst nachts nicht wirklich mit einem hungrigen Schwarm von ihnen konfrontiert werden. Das scheint die Inspiration für Lionsgates neuen Survival-Horror-Film Rats zu sein! was mit der Musophobie der Menschen spielen wird.

Laut Deadline wird der Film in New York City spielen und einer Gruppe von Überlebenden folgen, die versuchen, eine tödliche Rattenplage zu stoppen, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Denken Sie an World War Z, aber in gewisser Weise mit Ratten. R des Zweiten Weltkriegs?

Lionsgate arbeitet mit Pitch Perfect und Last Breath-Produzent Paul Brooks an den Rechten an dem Film, den es auf dem kommenden Markt in Cannes kaufen wird. Todd Strauss-Schulson wird Regie führen, Jason Fuchs von It: Welcome to Derry wird als Produzent an Bord sein.