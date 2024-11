Lionsgate-CEO über Borderlands: "Alles, was schief gehen konnte, ist schief gegangen"

HQ

Lionsgate hat ein ziemlich mittelmäßiges Jahr hinter sich. Das DesasterBorderlands des Films war sicherlich ein Schlag, und während sich das Studio darauf freut, einen verlockenderen Deal für Investoren zu schaffen, spricht Lionsgate-CEO Jon Feltheimer darüber, was im letzten Quartal schief gelaufen ist.

In einem Interview mit The Hollywood Reporter hält sich Feltheimer nicht mit Borderlands zurück. "Fast alles, was schief gehen konnte, ging schief", sagte er. "Während der Pandemie lag es zu lange im Regal, und Nachschüsse und steigende Zinssätze brachten es aus der Sicherheitszone unserer üblichen strengen Finanzmodelle."

Borderlands spielte mickrige 31 Millionen Dollar an den Kinokassen ein, verglichen mit einem Produktionsbudget von 115 Millionen Dollar. Wenn es hier einen Silberstreif am Horizont gibt, dann ist es, dass der Film zwar eine Katastrophe war, die Spiele aber von seiner Veröffentlichung profitiert haben.