Lionsgate bestätigt, dass John Wick 5 auf dem Weg ist

Also haben wir es endlich bestätigt, vielleicht das am schlechtesten gehütete Geheimnis in der Filmwelt und das, worauf alle gewartet haben. Ja, es wird einen fünften John Wick-Film geben. Angesichts der Tatsache, dass das Franchise nur an Popularität gewonnen hat und John Wick: Chapter 4 mit mehr als 400 Millionen US-Dollar Umsatz alle bisherigen Rekorde brach, überrascht es nicht, dass ein weiterer Film zu erwarten war.

Die Nachricht wurde offiziell während eines internen Verkaufstreffens bei Lionsgate bekannt gegeben, bei dem Studioleiter Joe Drake bestätigte, dass die Produktion eines fünften John Wick-Films (wenn auch in einem frühen Stadium) begonnen hatte. Drake erwähnte auch, dass Lionsgate plant, die Marke über die Filmwelt hinaus mit AAA-Spielen, die auf der Figur basieren, sowie mehreren Spin-offs im Fernsehen zu erweitern. Laut ComicBook.com, der von all dem Wind bekam, sagte Drake während des Treffens Folgendes:

"Offiziell ist, dass, wie Sie wissen, Ballerina das erste Spin-off ist, das nächstes Jahr herauskommt. Wir befinden uns in der Entwicklung von drei weiteren, darunter [John Wick 5] und einschließlich der Fernsehserie "The Continental", die bald ausgestrahlt wird. Und so bauen wir die Welt auf, und wenn diese fünf Filme kommen, wird sie organisch sein - sie wird organisch aus der Art und Weise wachsen, wie wir anfangen, diese Geschichten zu erzählen. Aber Sie können sich auf einen regelmäßigen Rhythmus von John Wick verlassen."

Kurz gesagt, wenn Sie John Wick lieben, ist das großartig - und die Welt kann offensichtlich nicht genug von Keanu Reeves und seinen gewalttätigen Abenteuern bekommen. Jetzt muss Lionsgate nur noch den Schauspieler dazu bringen, sich zu verpflichten, um die Rolle weiter zu übernehmen, denn ohne ihn sind wir uns nicht sicher, ob die Marke dieselbe sein wird.

Freust du dich auf einen fünften Wick-Film? Oder reicht es mit den Filmen, die wir bereits haben?