Lionsgate arbeitet mit Red Barrels an einem Outlast-Film

Bereiten Sie sich besser auf das Schlimmste vor. Eine der furchterregendsten Videospielserien aller Zeiten wurde von einem Hollywood-Produktionsgiganten als jüngster Versuch in der Adaptionsbranche angezapft. Lionsgate hat sich mit Red Barrels zusammengetan, um das immer beunruhigende Outlast in einen Spielfilm zu verwandeln, und um ein solches Kunststück zu vollbringen, hat es eine Sammlung von Horror-Veteranen angeheuert.

An der Spitze des Projekts steht Roy Lee, der vor allem als Produzent von It, Barbarian, Late Night with the Devil und Strange Darling bekannt ist. Er wird sich mit Red Barrels JT Petty zusammentun, der mit dem Schreiben des Drehbuchs beauftragt wird.

In einer Pressemitteilung erklärte Lee über das Projekt: "Als Outlast 2012 auf den Markt kam, veränderte es die Landschaft der Horrorspiele und setzte einen neuen Standard für das Eintauchen in das Genre. Seine tiefgründige, aufstrebende Geschichte hat eine perfekte Grundlage für die Schaffung eines Films geschaffen, der sich mit den psychologischen und physischen Schrecken befasst, die den Kern des Franchise bilden. Ich freue mich darauf, diese einzigartige Welt sowohl für neue Zuschauer als auch für die treuen Fans der Serie zum Leben zu erwecken."

Mitbegründer und Kreativdirektor David Chateauneuf kommentierte die Nachricht ebenfalls mit den Worten: "Als eingefleischte Fans von Horror in allen Medien sind wir bei Red Barrels große Bewunderer der Arbeit von Roy Lee und Lionsgate.Red Barrels Alte und neue Horrorfilme haben im Laufe der Jahre einen unbestreitbaren Einfluss auf unser Franchise gehabt, und jetzt die Möglichkeit zu haben, an einem Outlast-Film mit wahren Horrorlegenden zu arbeiten, ist ein Traum, oder sollte ich sagen, ein Albtraum, der wahr geworden ist."

Es gibt derzeit kein Veröffentlichungsdatum oder Zeitfenster für das Projekt, aber hoffentlich werden wir mit dem Kernteam eine sinnvolle Entwicklung und eine schnelle Vorproduktion sehen.