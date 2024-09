Lionsgate arbeitet mit einem KI-Unternehmen zusammen, um "Möglichkeiten zur Erstellung von Inhalten" zu erkunden

HQ

Es gibt nur wenige Modewörter, die in der Unterhaltungsbranche derzeit gefürchteter und unbeliebter sind als das der künstlichen Intelligenz. KI war der Funke, der in den letzten Jahren Streiks und großen Aufruhr ausgelöst hat, und während viele gehofft haben, dass wir uns in eine Richtung bewegen, in der KI einfach dazu eingesetzt wird, einige der banaleren und kreativ kleineren Aufgaben zu ermöglichen und zu verbessern, läuten bei der neuesten Partnerschaft mit dem Produktionsriesen Lionsgate die Alarmglocken.

Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, ist Lionsgate eine Partnerschaft mit dem KI-Unternehmen Runway eingegangen. Der Deal soll sich angeblich um den Einsatz von KI drehen , um "hochmoderne, kapitaleffiziente Möglichkeiten zur Erstellung von Inhalten zu entwickeln", so der stellvertretende Vorsitzende Michael Burns.

Runway CEO Cristóbal Valenzuela hat behauptet, dass diese Partnerschaft "Künstlern, Kreativen und Studios die besten und leistungsstärksten Werkzeuge an die Hand geben wird, um ihre Arbeitsabläufe zu verbessern und neue Wege zu ermöglichen, ihre Geschichten zum Leben zu erwecken". Ein solcher Deal gibt Ihnen jedoch sicherlich nicht viel Vertrauen in die Zukunft von Lionsgate als kreatives Unternehmen.

Unnötig zu erwähnen, dass die Fans von Lionsgate bereits Unzufriedenheit mit dieser Partnerschaft zeigen, wobei einige auf X behaupten, dass sie "lächerlich" sei und dass "wir langsam die Kunst ruinieren", während andere auf den bizarren Megalopolis-Trailer vor ein paar Wochen verweisen, der anscheinend KI verwendete, um gefälschte Kritikerzitate einzubauen... Wie sich das für den Produktionsriesen entwickeln wird, wird die Zeit zeigen.

