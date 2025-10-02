Lioness kehrt für eine dritte Staffel zu Paramount+ zurück

Taylor Sheridan ist nach wie vor die goldene Gans von Paramount+. Der Streaming-Riese hat nun erneut versucht, den Schöpfer zu gewinnen, da er die Dramaserie Lioness für ein drittes Kapitel aufgegriffen und erneuert hat.

Wie in einer Pressemitteilung enthüllt, wurde uns mitgeteilt, dass Lioness irgendwann mit Zoe Saldana und Nicole Kidman zurückkehren wird, die ihre Rollen von Joe bzw. Kaitlyn wieder aufnehmen. Beide berühmten Stars werden neben Sheridan und einigen anderen auch als ausführende Produzenten der Serie fungieren.

Es gibt weder ein Premierendatum noch ein Zeitfenster für die dritte Episode, also müssen wir einfach dran bleiben, bis wir mehr hören. Für diejenigen, die nicht wissen, was Lioness bietet, können Sie sich unten einen Trailer für die jetzt verfügbare zweite Staffel ansehen.