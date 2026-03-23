Lionel Jospin, ehemaliger französischer Premierminister, stirbt im Alter von 88 Jahren

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Lionel Jospin, der von 1997 bis 2002 Premierminister Frankreichs war, ist laut Quellen innerhalb der Sozialistischen Partei im Alter von 88 Jahren verstorben.

Jospin wird weithin für seine unerwartete Niederlage bei der Präsidentschaftswahl 2002 in Erinnerung behalten, als der rechtsextreme Führer Jean-Marie Le Pen vor ihm in die Stichwahl einzog, was eine historische Überraschung bedeutete. Das Ergebnis führte dazu, dass Jospin sich sofort aus dem politischen Leben zurückzog.

Während seiner Amtszeit verfolgte Jospin eine Mischung aus progressiven und marktorientierten Reformen. Seine Regierung verkürzte die Arbeitswoche auf 35 Stunden, erweiterte den Zugang zur Gesundheitsversorgung und führte eingetragene Lebenspartnerschaften für gleichgeschlechtliche und unterschiedlichgeschlechtliche Paare ein. Gleichzeitig überwachte er bedeutende Privatisierungen und fing seine politische Haltung mit dem Satz ein: "Ja zur Marktwirtschaft, nein zur Marktgesellschaft."

Lionel Jospin // Shutterstock

Er regierte während einer Zeit, in der er mit Präsident Jacques Chirac zusammenlebte, wobei er sich hauptsächlich auf die Innenpolitik konzentrierte, während Chirac die Außenpolitik übernahm.

Geboren 1937, stieg Jospin unter der Anleitung von François Mitterrand in den sozialistischen Rängen auf und leitete später eine neue Generation von Politikern, darunter François Hollande.

Trotz der Überwachung des Wirtschaftswachstums und sinkender Arbeitslosigkeit hatte Jospin Schwierigkeiten, auf persönlicher Ebene mit den Wählern in Kontakt zu treten. Sein austeres Image und eine zersplitterte Linke trugen zu seiner Niederlage 2002 bei, als mehrere linke Kandidaten die Stimmen aufteilten.

Nach seinem Ausscheiden aus der Frontpolitik blieb er im öffentlichen Leben aktiv, unter anderem leitete er 2012 unter Hollande eine Reformkommission zur Verbesserung der politischen Ethik.