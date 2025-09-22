Links zweites Zelda-Abenteuer ist auf Nintendo Music erschienen

HQ

Eine neue Woche bedeutet neue Musik für den Switch Online Service Nintendo Music, und diese Woche ist da keine Ausnahme. Nintendo fügt jetzt eines seiner klassischsten Zelda-Spiele hinzu, nämlich das zweite Abenteuer von Link: Zelda II: The Adventure of Link für das NES aus dem Jahr 1987.

Es war für seine Zeit enorm innovativ, mit einer frühen Version einer Oberwelt und einem echten Levelsystem (etwas, das seitdem in der Zelda-Serie fehlte), und es war eigentlich eher ein klassisches japanisches Rollenspiel. Um die Sache noch besser zu machen, veröffentlicht Nintendo auch die Famicom Disk System -Version, die im Westen nie veröffentlicht wurde. Insgesamt ist jeder Soundtrack etwa 16 Minuten lang.