Linkin Park werden 2026 als Headliner beim Download Festival auftreten

Mach dich bereit, die Texte von Numb zu schreien, bis dir die Kehle wund wird, denn die Nu-Metal-Band Linkin Park wird das Download Festival 2026 anführen, das vom 10. bis 14. Juni stattfinden wird. Linkin Park werden neben Limp Bizkit und Guns N' Roses als weitere Headliner auftreten.

Pendulum, Cypress Hill, Babymetal, Black Veil Brides, Trivium, Mastodon und viele mehr werden den Donington Park in Leicestershire füllen, wenn das Download Festival 2026 beginnt. Mit Linkin Park an der Spitze ist dies das erste Mal seit der Gründung im Jahr 2003, dass eine von Frauen geführte Band als Headliner von Download auftritt. Wie die BBC feststellte, ist dies auch das erste Mal, dass Limp Bizkit als Headliner des Festivals auftreten werden.

Linkin Park haben sich letztes Jahr mit Emily Armstrong als neuer Leadsängerin neu formiert. Nach dem Tod von Chester Bennington im Jahr 2017 zögerten einige Fans, einen neuen Leadsänger zu akzeptieren. Benningtons Familie hat Linkin Park sogar dafür kritisiert, dass sie versucht haben, ihn zu ersetzen. Linkin Park-Gründungsmitglied Mike Shinoda hat inzwischen gesagt, dass Armstrong nicht versucht, irgendjemanden zu ersetzen.

Armstrong fand sich auch in einer kleinen Kontroverse wieder, als Fans auf ihre Unterstützung für den verurteilten Vergewaltiger Danny Masterson und ihre offensichtlichen Verbindungen zur Scientology-Kirche hinwiesen. Einige Fans freuen sich jedoch einfach nur darüber, dass neue Linkin Park-Musik in ihre Bibliotheken kommt, und werden sich beeilen, sich für ihren Auftritt in eine gute Position zu bringen, wenn der Download kommt.

