Linkin Park tritt bei der League of Legends Weltmeisterschaft auf

Wenn man bedenkt, dass Linkin Park die Hymne League of Legends Worlds 2024 gespielt hat, ein Lied namens Heavy is the Crown, ist es nicht gerade eine große Überraschung, dass Riot Games die Rap-Rock-Band auch für die Eröffnungsfeier des großen Finales an diesem Wochenende gewonnen hat.

Am 2. November ab 14:00 Uhr GMT / 15:00 Uhr MEZ können wir davon ausgehen, dass die neue Version von Linkin Park im Londoner O2 Arena erscheinen wird, mit Emily Armstrong als Leadsängerin, die den verstorbenen Chester Bennington ersetzt. Die genaue Setlist für Linkin Park muss noch bestätigt werden, aber zweifellos wird Heavy is the Crown eine wichtige Rolle spielen.

Was die anderen geplanten Künstler betrifft, so werden Ashnikko, Mars Atlas (Forts) und Tiffany Aris ebenfalls anwesend sein.