Linkin Park enthüllen neuen Leadsänger und kündigen kommendes Album an

Als Chester Bennington 2017 leider verstarb, schien es das Ende für die Rap-Rock-Band Linkin Park zu sein, da sie ihren ikonischen Frontmann verloren hatte. Gestern wurde jedoch bekannt, dass dies nicht der Fall sein wird, da sich die Band wieder zusammenfindet und auch einen neuen Leadsänger gefunden hat.

Es wird Emily Armstrong von Dead Sara sein, die die Aufgaben übernimmt, für die Bennington früher bekannt war, und mit dieser Ankündigung im Hinterkopf hat Linkin Park auch ein neues Album namens From Zero enthüllt. Dieses Album wird auf einer Tour um die Welt aufgeführt und obendrein haben wir eine frühe Aufführung eines seiner neuen Songs gesehen, The Emptiness Machine.

Für alle, die immer noch neugierig sind, wie Armstrong einige der ikonischsten Songs der Band angehen wird, könnt ihr euch auch einen Ausschnitt von Numb ansehen, der gestern während der Ankündigungsshow aufgeführt wurde.

