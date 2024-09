Linkin Park als League of Legends Hymnenkünstler der Worlds 2024 angezapft

HQ

Jedes Jahr können wir davon ausgehen, dass Riot Games ein paar Cent ausgegeben haben, um einen ziemlich hochkarätigen Namen in der Musikwelt dazu zu bringen, eine Hymne zu kreieren und aufzuführen, um das League of Legends Worlds -Turnier einzuleiten und zu leiten. Da dieses Ereignis immer näher rückt, haben wir nun erfahren, wer der Künstler hinter dem diesjährigen Song ist.

Die kürzlich neu formierte Metal-Band Linkin Park wird der Hymne von 2024 Worlds in einem Song mit dem Namen "Heavy is the Crown" ihre charakteristische Note verleihen. Während ein Ausschnitt des Songs bereits geteilt wurde (und unten zu sehen ist), können wir uns auf das vollständige Musikvideo freuen, das morgen, am 24. September um 16:00 Uhr BST / 17:00 Uhr MESZ, Premiere feiert.

Freust du dich schon darauf, Linkin Park und ihre neue Leadsängerin Emily Armstrong diesen Song performen zu sehen?