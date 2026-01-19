Link und Ganon geraten im Lego-Set The Legend of Zelda: Ocarina of Time aneinander

HQ

Die nächste Phase von Legos Partnerschaft mit Nintendo wurde enthüllt, da nun ein neues Set in die The Legend of Zelda Sammlung einfließen lässt. Dies ist eine Menge basierend auf The Legend of Zelda: Ocarina of Time und stellt das berühmte Final Battle zwischen Link, Zelda und Ganon dar, alle in der Ruine der letzteren Burg.

Mit insgesamt 1.003 Teilen umfasst dieses Set eine Sammlung interaktiver Elemente, darunter versteckte Schätze und eine transparente Fee Navi, alles auf drei Minifiguren von Link, Zelda und Ganondorf.

Was man vom Set erwarten kann, beschreibt Lego es folgendermaßen: "Das Set fängt das Drama und die Intensität der finalen Konfrontation mit einem bröckelnden Schlossturm und Trümmern ein, die drei Recovery Hearts verbergen. Mit Knopfdruck brechen die Ruinen aus, als der Deckel aufbricht und Ganondorf aus den Trümmern aufsteigt, kampfbereit."

Heute vorbestellbar, wird das Set offiziell am 1. März zum Preis von £99,99/€119,99 veröffentlicht. Es ist kein riesiges Set, denn es ist nur 17 cm hoch, 29 cm breit und 18 cm tief.

Wirst du dieses Set zu deinem Great Deku Tree Set ergattern?