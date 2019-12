Link spielt mit Master Sword Super Mario Maker 2 dank neuem Update

Nintendo hat schon früh bestätigt, dass Super Mario Maker 2 nach dem Start mehr Inhalte bekommen soll und am kommenden Donnerstag wird dieses Versprechen erneut Früchte tragen. Wie Nintendo in einem ausführlichen Video-Update erklärte, wird der Jump'n'Run-Level-Editor einige neue Überraschungen erhalten, sobald das Update 2.0.0 am 5. Dezember erscheint. Feinde, wie Pokey und Spike, sowie andere Gefahren werden Mario und seinen Freunden anschließend weitere Hürden in den Leveln bescheren.

Außerdem hat Nintendo einige Extras für Super Mario 3D World vorbereitet, da die Engine bei den Spielern sehr beliebt ist. Es wird beispielsweise möglich sein, sogenannte P-Blöcke zu aktivieren, die nur dann aktiv werden, solange ein P-Schalter aktiv ist. Die größte Überraschung ist aber sicher das neue Power-Up, das nur im allerersten Super Mario Bros. bereitsteht: das Master Sword von The Legend of Zelda.

Mit diesem Gegenstand verwandelt sich Mario in Link und erlernt dadurch komplett neue Fähigkeiten. In Form des grün gekleideten Helden der Zeit verwandeln sich klassische Mario-Kurse in völlig neue Abenteuer, da wir Links ikonische Fähigkeiten einsetzen dürfen. Mit dem Master Sword tragen wir Bomben mit uns herum, verschießen Pfeile in verschiedene Richtungen und schützen uns mit einem Schild vor gegnerischen Angriffen. Das mächtige Master-Schwert ist natürlich nicht nur zur Dekoration gedacht und lässt sich einsetzen, um Gefahren und Gegner zu zerstören.

Um das Ganze abzurunden, gibt es einen neuen Mehrspielermodus namens Ninji Speedruns. Hier können wir uns um spezielle Hindernisparcours versuchen, die Nintendo erstellt hat. Während wir probieren die angegebenen Bestzeiten zu schlagen, sehen wir etliche asynchron erstellte Geistdaten anderer Spieler, die durch kleine Wesen veranschaulicht werden und uns ihren Weg durch das Level zeigen. Wer diesen Spielmodus absolviert erhält kosmetische Anziehsachen für seinen eigenen Mii. Schaut euch alle Infos noch einmal im Trailer an: