Lindsey Vonn wurde nach ihrem Sturz bei den Olympischen Spielen zwei Operationen unterzogen

Lindsey Vonn, die am meisten ausgezeichnete Skifahrerin aller Zeiten, hatte nach ihrem schweren Unfall am Sonntagmorgen eine Doppeloperation am Bein, als sie nur 13 Sekunden nach Beginn ihres Abstiegs die Kontrolle verlor und in die Luft flog. Sie hat sich das Bein gebrochen, und laut neuen Reuters-Quellen musste sie sich zwei Operationen unterziehen, die ihr helfen sollen, sich zu stabilisieren und Komplikationen im Zusammenhang mit Schwellungen und Blutfluss zu verhindern.

Vonn entschied sich, neun Tage nach dem Riss ihres vorderen Kreuzbands im rechten Knie an einem Wettkampf teilzunehmen, eine Leistung, die von einigen gelobt, aber auch von anderen kritisiert wurde, da sie sie als zu riskant und unverantwortlich betrachteten – zunächst für sich selbst, aber auch für diejenigen, die sie als Vorbild haben könnten.

Laut Reuters wählte das US-Ski- und Snowboardteam ein Krankenhaus in Treviso, 125 km/80 Meilen von Cortina d'Ampezzo, Ca' Foncello Hospital entfernt, wegen ihrer neurochirurgischen Abteilung. "Am Nachmittag unterzog sie sich einer orthopädischen Operation, um den Bruch im linken Bein zu stabilisieren", teilte das Krankenhaus mit, das eine zweite Operation nicht erwähnte.

Das Team hat nach der kurzen Nachricht am Sonntagnachmittag, in der sie sagten, Vonn sei "in stabilem Zustand und in guten Händen" keine neue Stellungnahme abgegeben.