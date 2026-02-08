Lindsey Vonn erleidet einen schweren Sturz eine Woche nach einem Kreuzbandriss bei den Olympischen Winterspielen

HQ

Lindsey Vonn stürzte bei den Olympischen Winterspielen am Sonntagmorgen im Abfahrtswettbewerb, kaum Sekunden nach Beginn der Abfahrt. Sie verlor die Kontrolle und flog mehrere Meter in die Luft, bevor sie schwer auf den Schnee aufschlug. Sie wurde per Lufttransport gebracht, während die Zuschauer auf der Olimpia delle Tofane-Bahn in Cortina schweigend dastanden und dann für die 41-jährige amerikanische Skifahrerin applaudierten, die sichtbare Schmerzen hatte.

Vonn hatte vor etwas mehr als einer Woche eine sehr schwere Knieverletzung erlitten, als sie sich das linke vordere Kreuzband riss. Trotz der Risiken entschied sie sich, ihre Genesung zu beschleunigen und weiterhin in Cortina anzutreten, wohl wissend, dass dies wahrscheinlich ihre letzten Olympischen Spiele sein würden.

Dieser Herbst könnte jedoch, zusätzlich zu den Schäden durch den Sturz der letzten Woche, das endgültige Ende der Wettkampfkarriere von Vonn, einer Legende des Sports, bedeuten.

Vonn hält den Rekord für mehr Weltcup-Titel im Abfahrt, acht zwischen 2008 und 2016. Sie gewann 84 Mal einen Weltcup, darunter 12 Mal auf dem Kurs Olimpia delle Tofane in Cortina, Italien. Sie gewann außerdem 3 olympische Medaillen und 1 Goldmedaille, trotz vieler Verletzungen, die dazu führten, dass sie manchmal ganze Saisons, einschließlich der Saison 2014, verpasste und die Olympischen Spiele in Sotschi verpasste.

Als sie 2019 aufgrund von Verletzungen in den Ruhestand ging, war sie bereits die am meisten ausgezeichnete Skifahrerin aller Zeiten, doch nach umfangreichen Operationen, darunter eine teilweise Knieprothese mit Titan, kehrte sie 2024 in den Sport zurück und erreichte seitdem zwei weitere Siege und fünf Podestplätze.