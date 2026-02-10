Lindsey Vonn "bereut es nicht" nach dem Bergabsturz: "Das einzige Scheitern ist, es nicht zu versuchen"

HQ

Lindsey Vonn hat ihre Gefühle nach ihrem schweren Unfall in Cortina d'Ampazzo am Sonntagmorgen geteilt, 13 Sekunden nachdem sie den Abstieg gestartet hatte, was dazu führte, dass sie per Lufttransport transportiert wurde und sie sich das Bein brach, und erklärte, dass "mein Kreuzband und meine früheren Verletzungen überhaupt nichts mit meinem Unfall zu tun hatten".

"Im Abfahrtsskisport kann der Unterschied zwischen einer strategischen Linie und einer katastrophalen Verletzung so klein wie 13 cm betragen. Ich war einfach fünf Zoll zu fest an meiner Leine, als mein rechter Arm im Tor einhakte, mich verdrehte und zu meinem Sturz führte", schrieb sie auf Instagram. Sie wurde operiert und wird weitere Operationen unterziehen, um "einen komplexen Tibiabruch, der derzeit stabil ist" zu beheben.

Vonn ist die am meisten ausgezeichnete Skifahrerin der Geschichte, die 2019 aufgrund von Verletzungen ihre Karriere beendete, aber 2024 zurückkehrte und mit 41 Jahren ihre letzten Olympischen Spiele versuchte, womit sie zwei weitere Siege zu insgesamt 84 Weltcupsiegen hinzufügte.

"Gestern endete mein olympischer Traum nicht so, wie ich es mir erträumt hatte. Es war kein Märchenende oder ein Märchen, es war einfach das Leben. Ich habe es gewagt zu träumen und so hart dafür gearbeitet.

Auch wenn der gestrige Tag nicht so endete, wie ich es mir erhofft hatte, und trotz des intensiven körperlichen Schmerzes, den es verursacht hat, bereue ich es nicht. Gestern im Startgitter zu stehen, war ein unglaubliches Gefühl, das ich nie vergessen werde. Zu wissen, dass ich da stand und eine Chance hatte zu gewinnen, war schon ein Sieg für sich."

Lindsey Vonn reagiert auf Kritik nach ihrem Olympia-Versuch

Vonn wurde von einigen kritisiert, weil sie nur neun Tage nach dem Riss ihres vorderen Kreuzbands am Wettkampf teilnahm – eine schwere Verletzung, die das Risiko noch schwerwiegenderer Verletzungen erhöhte, wenn sie sich nicht ausruhte. Manche haben gesagt, ihre Entscheidung sei "verantwortungslos". In ihrem Instagram-Post reagiert sie auf diese Kritik und hofft, dass die Leute aus ihrer Geschichte lernen:

"Ich wusste auch, dass das Rennen ein Risiko ist. Es war immer und wird immer ein unglaublich gefährlicher Sport sein. Und ähnlich wie beim Skirennsport gehen wir Risiken im Leben ein. Wir träumen. Wir lieben. Wir springen. Und manchmal fallen wir.

Manchmal sind unsere Herzen gebrochen. Manchmal erreichen wir nicht die Träume, von denen wir wissen, dass wir sie haben könnten. Aber das ist auch die Schönheit des Lebens; Wir können es versuchen. Ich habe es versucht. Ich habe geträumt. Ich bin gesprungen.

Ich hoffe, wenn ihr von meiner Reise etwas mitnehmt, dann ist es, dass ihr alle den Mut habt, große Mut zu wagen. Das Leben ist zu kurz, um kein Risiko für sich selbst einzugehen. Denn das einzige Scheitern im Leben ist, es nicht zu versuchen."