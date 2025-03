Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis treffen sich in diesem Teaser für Freakier Friday

Die Premiere der Fortsetzung der Erfolgskomödie Freaky Friday rückt immer näher, und jetzt hat Disney den ersten Teaser mit Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis veröffentlicht. Beide nehmen natürlich ihre jeweiligen Rollen aus dem vorherigen Film wieder auf und tauschen erneut die Körper. Aber dieses Mal sind nicht nur Mutter und Tochter betroffen: Wenn noch mehr Familienmitglieder in das Chaos hineingezogen werden, erreicht die Verwirrung einen neuen Höhepunkt.

Freakier Friday ist unter der Regie von Nisha Ganatra und basiert auf dem gleichnamigen Buch von Mary Rodgers. Neben Lohan und Curtis gehören zur Besetzung Julia Butters, Sophia Hammons, Manny Jacinto, Maitreyi Ramakrishnan, Rosalind Chao, Chad Michael Murray, Vanessa Bayer und Mark Harmon.

Für Lohan ist Freakier Friday ein weiterer Schritt auf ihrem langen Weg, ihre einst schwer beschädigte Karriere wieder aufzubauen. Nach dem etwas unerwarteten Erfolg von Irish Wish letztes Weihnachten besteht eine gute Chance, dass dies ein weiterer Hit für die Schauspielerin sein könnte, die immer stärker zu werden scheint. Was natürlich großartig für sie ist. Schauen Sie sich den Teaser unten an.

Freuen Sie sich auf Freakier Friday ? Was hältst du vom Vorgängerfilm, oder bevorzugst du vielleicht das Original aus den 70ern?