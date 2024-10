Lindsay Lohan nimmt mit der Netflix-Serie "Our Little Secret" Mariah Careys Krone der Weihnachtskönigin ins Visier

Die unangefochtene Königin der Weihnacht ist nach wie vor Mariah Carey. Jetzt, wo der Oktober fast vorbei ist, ist es fast die Zeit, in der der Popstar auftaut und wir anfangen, ihre ikonische Musik auf Radiosendern zu hören, absolut überall, absolut die ganze Zeit. In letzter Zeit hat jedoch eine Person versucht, um diese Krone zu kämpfen, denn nach ihrem Wiederaufstieg ins Rampenlicht haben wir die Schauspielerin Lindsay Lohan in Weihnachtsfilmen für Netflix gesehen, von denen der nächste Ende November erscheinen wird.

Es heißt Our Little Secret und ist eine Komödie, die sich um zwei Ex-Partner dreht, die sich wirklich nicht verstehen, da sie die Aufgabe haben, Weihnachten zusammen zu verbringen, nachdem sie herausgefunden haben, dass ihre neuen Partner eigentlich Geschwister sind. Peinlich!

In der offiziellen Inhaltsangabe heißt es: "Zwei verärgerte Ex-Partner sind gezwungen, Weihnachten unter einem Dach zu verbringen, nachdem sie herausgefunden haben, dass ihre aktuellen Partner Geschwister sind."

Da Our Little Secret am 27. November auf Netflix debütiert, können Sie sich den Trailer für den Film unten ansehen.