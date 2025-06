Linda Hamilton ist zurück - kämpft in Osiris gegen Außerirdische

HQ

Terminator-Star Linda Hamilton hat zuvor gesagt, dass sie keine harten Kerlrollen mehr spielen würde, aber trotzdem tritt sie jetzt in dem neuen Sci-Fi-Streifen Osiris als Anya auf, eine Frau, die vor 30 Jahren von Außerirdischen entführt wurde.

Zusammen mit einer Gruppe von Soldaten der Spezialeinheiten, die von der Erde entführt wurden und an Bord desselben Schiffes aufwachen, beschließen sie, sich zu wehren, um die (offensichtlich) bösen Außerirdischen zu stoppen, die planen, Menschen als Nahrung zu nutzen.

Der Film unter der Regie von William Kaufman (Sinners and Saints, Jarhead 3) mischt praktische Effekte mit hochoktaniger Action und sieht trotz seines bescheidenen Budgets eigentlich ziemlich gut aus. Zur Besetzung gehören außerdem Max Martini, Brianna Hildebrand, LaMonica Garrett, Michael Irby, Linds Edwards und Jarren Mitchell.

Nicht gerade Schwergewichte, aber das ist auch kaum nötig, wenn es in dem Film primär um Außerirdische geht. Es ist unwahrscheinlich, dass der Film in internationalen Kinos zu sehen sein wird, aber per Streaming oder VOD wird es wahrscheinlich möglich sein, den Film irgendwann zu sehen. Osiris feiert am 25. Juli in den USA Premiere. Schauen Sie sich den Trailer unten an.