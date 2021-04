You're watching Werben

Von Rare erreichte uns die Meldung, dass eine Charity-Aktion in Sea of Thieves zwischen dem 18. Februar und 17. März die stolze Summe von 114,841.48 Dollar eingespielt hat. Erzielt wurde das Geld durch den Verkauf von zeitlich limitierten Segeln namens "Sails of Hope" (siehe unteres Bild). Über das Geld freuen darf sich das Great Ormond Street Hospital in London, das auf die Behandlung von Kindern spezialisiert ist.