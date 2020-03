Limitierte Classic Edition für Streets of Rage 4 angekündigt

Wenn man den älteren Leuten hier in unserem Gamereactor-Netzwerk Glauben schenken möchte, dann gibt es nicht vieles dieses Jahr, was heißer ersehnt wird als die Rückkehr des Beat 'em Up-Königs: Streets of Rage 4. Über Twitter wurden wir nun über eine limitierte Classic Edition informiert, die sowohl für die Switch als auch für die Playstation veröffentlicht wird. Die limitierte Edition kommt mit einem Mega Drive-inspirierten Clamshell Case, in der sowohl die reguläre Hülle als auch die Steelbox Edition hineinpasst, die ebenfalls Teil der Classic Edition ist.

Falls ihr euch das Ganze vorbestellen wollt, dann solltet ihr am 20. März auf Limitedrungames.com vorbeischauen, um euch eine Kopie zu sichern. Bisher gibt es keinen offiziellen Releasetermin für Streets of Rage 4, eine Veröffentlichung ist jedoch zwischen April und Juni für den PC, die Playstation 4, Switch und Xbox One geplant.