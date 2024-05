Limited Run Games wird beschuldigt, kaputte CD-R-Versionen von Klassikern zu einem Premium-Preis verkauft zu haben

HQ

Limited Run Games ist dafür bekannt geworden, physische Editionen von Spielen zu liefern, die sonst keine solche Version erhalten hätten, oft sowohl aufwendig als auch schön. Aber sie sind in letzter Zeit nicht unumstritten, und letztes Jahr wurde eine Mitarbeiterin, Kara Lynne, unter prominenten Umständen gefeuert, nachdem ein Online-Mob, angeführt von einer Trans-Aktivistin, auf Lynne geschossen hatte, weil sie in den sozialen Medien einen Hype um das damals noch unveröffentlichte Hogwarts Legacy zeigte und rechtsgerichteten Nutzern auf Twitter folgte.

Und jetzt erregen sie wieder auf fragwürdige Weise Aufmerksamkeit. Diesmal wird berichtet, dass Limited Run Games in einigen Fällen gebrannte CDs (CD-R) anstelle von gepressten verkauft, ohne die Öffentlichkeit zu informieren. Nichtsdestotrotz verlangen sie den vollen Preis für die Spiele und nennen sie "Limited Games Release", wobei man sich durchaus fragen kann, wie limitiert gebrannte CDs wirklich sind.

In diesem Fall handelt es sich um 3DO-Titel, und wie andere Benutzer (auf Reddit und anderswo) darauf hingewiesen haben, können diese Vollpreisspiele in einer alarmierenden Anzahl von Fällen nicht einmal in einem 3DO verwendet werden, wobei Benutzer schreiben, dass sie in der Vergangenheit auch Probleme mit mehreren Veröffentlichungen von Limited Run Games hatten.

Das Unternehmen hat sich noch nicht zu der Angelegenheit geäußert, die jedoch Gefahr läuft, sich zu einem Sturm auszuweiten, da es in den sozialen Medien derzeit heiße Gefühle von Käufern gibt, die sich wirklich betrogen fühlen.