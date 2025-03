Limited Run Games bietet eine vollständige Palette von Crazy Taxi-Produkten an

Wie Sie wahrscheinlich wissen, arbeitet Sega an einem großen Comeback für einige seiner klassischsten Marken, darunter Crazy Taxi, das äußerst beliebte und verrückte Arcade-Spiel aus den späten 90er Jahren, das zu einem der meistverkauften Titel für die Dreamcast wurde.

Bisher haben wir nur einen sehr kleinen Einblick in dieses Projekt bekommen, aber vielleicht kommen wir einer Ankündigung näher. Ein mögliches Zeichen dafür ist, dass Limited Run Games nun eine umfangreiche Sammlung offiziell lizenzierter Crazy Taxi -Produkte präsentiert hat, die sowohl Kleidung als auch Ausrüstung (einschließlich Dreamcast-Sammelkarten) umfasst.

Alles wird jedoch als "Coming Soon" ohne weitere Informationen aufgeführt. Sie können sich das Sortiment unter diesem Link ansehen, und wir drücken die Daumen, dass der Verkauf zur gleichen Zeit beginnt, in der das Spiel offiziell angekündigt wird - vielleicht in Verbindung mit Nintendos Switch 2-Event am 2. April?