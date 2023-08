Limbo, Broforce und Everspace 2 erscheinen im Xbox Game Pass

HQ

Der August hat begonnen und mit ihm kommt ein Haufen neuer Titel für den Xbox Game Pass. Bereits gestern konnten Abonnenten das Indie-Juwel Celeste in die Finger bekommen, und heute könnt ihr bei Interesse auch A Short Hike herunterladen. Darüber hinaus wird Broforce Forever am 8. August veröffentlicht, gefolgt von Limbo am 9. und Airborne Kingdom am 10. August. Als ob dies nicht genug wäre, kann jeder mit einem gültigen Abonnement Everspace 2 spielen, wenn es am 15. auf dem Dienst gestartet wird, und Everspace 2 kann über die Cloud oder Konsole gespielt werden, während die anderen oben genannten Titel auch auf dem PC funktionieren.

Leider wird diesen Monat auch ein Quartett von Spielen aus dem Xbox Game Pass verschwinden, und unten sehen Sie die vollständige Liste der Abenteuer, die nach dem 15. August entfernt werden.

Death Stranding (PC)

Edge of Eternity (Cloud, Konsole und PC)

Midnight Fight Express (Cloud, Konsole und PC)

Total War: Warhammer III (PC)