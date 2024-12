Lily-Rose Depp benutzte ein Buch über dämonisches sexuelles Erwachen, um sich auf Nosferatu

HQ

Lily-Rose Depps Darstellung der Ellen Hutter imNosferatu kommenden Remake hat das Publikum bereits mit ihrer Intensität und emotionalen Tiefe in ihren Bann gezogen. In einem Interview mit IndieWire verriet die Schauspielerin, dass ein wichtiger Teil ihrer Vorbereitung darin bestand, sich in okkultes Material zu vertiefen, insbesondere in ein Buch mit dem Titel Péhor von Remy de Gourmont. Dieser Text, der sich mit Themen wie Begehren, Korruption und Schuld beschäftigt, wurde zu Depps persönlichem Leitfaden, als sie daran arbeitete, die Qualen ihrer Figur zu verkörpern. Sie bezeichnete sie fast wie eine "Bibel" und griff sie während des gesamten Drehs immer wieder auf, um mental und emotional mit den dunkleren Aspekten ihrer Rolle im Einklang zu bleiben.

Unter der Regie von Robert Eggers musste Depp unter der Regie von Robert EggNosferatu ers Neuland erkunden, insbesondere bei der Darstellung einer Figur, die unter dem unheilvollen Einfluss von Graf Orlok zwischen Begehren und Unterdrückung gefangen ist. Depp teilte mit, dass ihr Regisseur ihr eine Fülle von Inspirationen zur Verfügung stellte, darunter Filme und Referenzen, die ihr Verständnis der Figur prägten. Der Einfluss von Péhor war es jedoch, der es ihr ermöglichte, die physische und psychische Intensität von Ellens Kampf einzufangen. Dazu gehörten Szenen, in denen Depps Figur eine seltsame Mischung aus Sinnlichkeit und Leid erlebt, die durch Orloks Anwesenheit hervorgerufen wird.

Interessanterweise knüpfte Depp auch an ihre vorherige Rolle in "The Idol" an, in der ihre Figur Jocelyn in ähnlicher Weise in einer anspruchsvollen und komplexen emotionalen Landschaft gefangen war. Sie gestand, dass sich trotz der starken Unterschiede zwischen Jocelyn und Ellen die Körperlichkeit und emotionale Tiefe, die für beide Charaktere erforderlich sind, miteinander verbunden anfühlten. Die Dreharbeiten Nosferatu nur zwei Monate nach der Fertigstellung von "The Idol" bedeuteten, dass etwas von dieser Energie noch frisch in ihr war.

Da der Film am 25. Dezember in die Kinos kommt, sind die Fans gespannt, wie sich Depps intensive Vorbereitung auf die große Leinwand übertragen lässt. Könnte diese düstere, psychologische Herangehensweise an ihren Charakter der Schlüssel zum Erfolg von Nosferatu sein?