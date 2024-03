Lily James wird die Hauptrolle in einem Film spielen, der die Entstehung von Bumble dokumentiert

HQ

Es scheint, als ob 20th Century Studios und die Produktionsfirma Ethea Entertainment möchten, dass mehr Menschen wissen, wie die Online-Dating-Site Bumble entstanden ist. Die beiden haben grünes Licht gegeben und ein Projekt unterstützt, das diese Geschichte aufzeichnen soll, wobei Lily James die Rolle der Gründerin und ehemaligen CEO Whitney Wolfe Herd spielen soll.

Der Film soll noch in diesem Jahr in Produktion gehen, wobei James auch als Produzent beteiligt ist. Es gibt noch kein offizielles Wort darüber, wann er erscheinen wird, aber Deadline gibt an, dass der Film für eine Veröffentlichung im Jahr 2025 geplant zu sein scheint, und zweifellos auch irgendwann danach auf Disney+, wenn man bedenkt, dass Disney 20th Century Studios besitzt.

Was den Rest der Besetzung dieses Films und auch alle Details zur Handlung betrifft, bleibt dies alles derzeit unter Verschluss.