Lily James und Riz Ahmed nehmen sich in Relay der Korruption in Unternehmen gegenüber Das Drama kommt im August in die Kinos.

Wenn du auf der Suche nach einem Actionfilm im August bist, hat die Produktionsfirma Bleecker Street vielleicht genau das Richtige. Dieser Film mit dem Namen Relay befasst sich mit Unternehmenskorruption und was passiert, wenn ein großes Unternehmen einen Whistleblower zum Schweigen bringen will. Mit ihrem vollen Gewicht und den Drohungen, die gegen eine Person erhoben werden, zeigt dieser Film, wie ein Unternehmen versucht, gefährdete Personen zu schützen, indem es sie mit Personal in Kontakt bringt, das dazu gedacht ist, Menschen zu schützen, die sich nicht selbst schützen können. Mit Lily James als Klientin und Riz Ahmed als Beschützer zeigt Relay auch Sam Worthington, scheinbar in der Rolle eines Unternehmensvollstreckers, der versucht, James Whistleblower zum Schweigen zu bringen. Relay wird von David Mackenzie inszeniert und von Justin Piasecki geschrieben und kommt bereits im August in die Kinos. Schau dir den Trailer und die Zusammenfassung unten an. "Ein Vermittler lukrativer Schmiergelder zwischen korrupten Unternehmen und den Personen, die sie bedrohen, bricht seine eigenen Regeln, wenn eine neue Kundin seinen Schutz sucht, um am Leben zu bleiben." HQ