Lily James und Himesh Patel von gestern tun sich mit Joseph Gordon-Levitt zusammen für Greedy People

Wenn Sie auf der Suche nach einer neuen Krimi-Komödie sind, die Sie im Kino sehen können, dann hat Lionsgate vielleicht eine Lösung. In diesem Film mit dem Namen Greedy People werden Himesh Patel und Lily James von Yesterday die Hauptrollen spielen und sie sich mit Joseph Gordon-Levitt zusammentun, um eine alberne Geschichte über Korruption und Begierde zu erzählen.

Die Handlung von Greedy People sieht wie folgt aus: "In diesem düster-komödiantischen Krimi stellen der junge Polizist Will (Himesh Patel) und sein abtrünniger Partner Terry (Joseph Gordon-Levitt) ihre kleine Inselstadt auf den Kopf, als sie zufällig eine Million Dollar an einem Tatort (von ihnen selbst gemacht) entdecken. Nachdem das Duo unklugerweise beschlossen hat, das Geld zu stehlen, werden die schrulligen Bewohner der Gemeinde in den Wahnsinn um Geld gelockt - von einer werdenden Mutter (Lily James) über einen Masseur (Simon Rex) bis hin zu einem Garnelenfirmenbesitzer (Tim Blake Nelson) - und jeder lernt, wie weit er bereit ist, für den allmächtigen Dollar zu gehen."

Greedy People wird am 23. August in die Kinos kommen, und Sie können sich den Trailer des Films unten ansehen.