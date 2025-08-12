Lily James definiert die Dating-Szene neu... zweimal, in Swiped

In der heutigen Zeit ist Online-Dating unglaublich verbreitet und bekannt, aber das war nicht immer so. Das ist es, was der kommende Swiped erforschen wird, da er das Leben von Whitney Wolfe Herd dramatisiert, der Frau, die Tinder mitbegründet hat und dann auch Bumble gründete und weiterführt.

Mit Lily James in der Hauptrolle von Wolfe Herd sieht Swiped, wie Wolfe Herd dazu beigetragen hat, Tinder zu einer globalen Sensation zu machen, und sieht dann, wie sie erkennt, dass sie ein Monster erschaffen hat, eines, das nur mit einem Rivalen bekämpft werden kann, die für Frauen sicherer ist, nämlich Bumble. Von hier aus sehen wir den Aufstieg von Bumble und seine anhaltenden Konflikte mit Tinder.

Swiped wird bereits am 19. September auf Disney+/Hulu Premiere feiern, und was einige der anderen Stars betrifft, die darin zu sehen sind, ist Dan Stevens Teil der Besetzung, wo er glücklicherweise wieder eine Figur mit einem skurrilen Akzent spielt.

Schau dir den Trailer zu Swiped unten an, um zu sehen, ob dies auf deine Watchlist gesetzt werden sollte.