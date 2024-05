Lily Gladstone und Apple TV+ arbeiten wieder zusammen für Fancy Dance

Apple scheint in Lily Gladstone von Killers of the Flower Moon einen echten Star gefunden zu haben, und das wissen sie deutlich, da die Produktionsfirma des Tech-Giganten Gladstone als Hauptdarsteller für das kommende Drama Fancy Dance angeheuert hat.

Der Film wird von Reservation Dogs ' Erica Tremblay inszeniert, und er wird am 28. Juni zu Apple TV+ kommen, anscheinend nicht im Kino, wie wir es bei Killers gesehen haben, und in diesem Sinne haben wir einen Trailer und die vollständige Zusammenfassung des Films zum Anschauen.

"Seit dem Verschwinden ihrer Schwester kümmert sich Jax (Lily Gladstone) um ihre Nichte Roki (Isabel Deroy-Olson), indem sie sich im Seneca-Cayuga-Reservat in Oklahoma durchschlägt. Jede freie Minute wird verwendet, um ihre vermisste Schwester zu finden und Roki dabei zu helfen, sich auf ein bevorstehendes Powwow vorzubereiten. Auf die Gefahr hin, dass Jax das Sorgerecht an Rokis Großvater Frank (Shea Whigham) verliert, machen sich die beiden auf den Weg und durchkämmen das Hinterland, um Rokis Mutter rechtzeitig für das Powwow aufzuspüren. Was als Suche beginnt, entwickelt sich allmählich zu einer viel tieferen Untersuchung der Komplexität und Widersprüche indigener Frauen, die sich durch eine kolonisierte Welt bewegen, während sie einem gescheiterten Justizsystem ausgeliefert sind."

Unnötig zu sagen, dass dies ein weiterer sehr schwerer Film sein könnte, aber nach ihrer Leistung in Killers zu urteilen, scheint es definitiv etwas zu sein, das Gladstone mehr als zu bieten in der Lage ist. Schauen Sie sich den Trailer unten an.