Lilo & Stitch dominiert weiterhin die Kinokassen, während Mission: Impossible und Karate Kid Schwierigkeiten haben, Schritt zu halten

Ein weiteres Wochenende neigt sich dem Ende zu, und mit ihm können wir sehen, welche Filme die Leute in Scharen sehen wollten. Disneys Live-Action-Film Lilo & Stitch zieht weiterhin Kinobesucher an, da er inzwischen die 600-Millionen-Dollar-Marke überschritten hat.

Mission: Impossible - The Final Reckoning wurde mit einem Gesamtumsatz von 353 Millionen US-Dollar zum Zeitpunkt des Schreibens auf dem 2. Platz fortgesetzt. Mit einem geschätzten Budget von 300 bis 400 Millionen US-Dollar werden wir jedoch einige große Schwankungen sehen müssen, um die Gewinnschwelle zu erreichen.

Das Debüt von Karate Kid: Legends hat sich an diesem Wochenende vielleicht ein wenig in der Masse verloren. Prognosen gingen davon aus, dass der Film allein auf dem US-Markt rund 35 Millionen US-Dollar einspielen würde, aber dann spielte der Film in den USA 21 Millionen US-Dollar und weltweit 26 Millionen US-Dollar ein. Deadline glaubt, dass dies vor allem auf die Cobra Kai-Ära zurückzuführen ist. Karate Kid-Fans glauben, dass sie ihre Filme und Serien zu Hause bekommen können und daher vielleicht nicht das Bedürfnis haben, ins Kino zu gehen, um den neuesten Film zu sehen.