Lilo & Stitch 2 Bestätigt - Angel könnte sich der Fahrt anschließen

Grünes Licht für eine Fortsetzung der Live-Action-Adaption von Lilo & Stitch. Disney bestätigte dies heute, nachdem der erste Film, der am 23. Mai Premiere feierte, ein massiver kommerzieller Erfolg wurde.

Die Spekulationen der Fans nehmen nun ihren Lauf, wobei sich die Gespräche um Experiment 624, "Angel" drehen - ein Fan-Favorit, der die Macht hat, gute Kreaturen durch ihren Gesang böse zu machen.

Wie viele wissen, brachen Lilo & Stitch alle möglichen Rekorde und verkauften allein in den USA am Memorial Day-Wochenende Tickets im Wert von mehr als 1,9 Milliarden SEK. Die weltweiten Gewinne erreichten am ersten Wochenende über 3,5 Mrd. SEK. Kein Wunder also, dass Disney hungrig nach einem Nachfolger ist.

Bis heute hat Lilo & Stitch weltweit über 9 Milliarden SEK eingespielt, und Disney-Führungskräfte haben offen zugegeben, dass das Stitch-Universum perfekt für umfangreiches Storytelling ist.

Was die Fortsetzung selbst betrifft, so gibt es noch wenige Details. Der Teaser ist kurz und gibt keine Hinweise auf die Handlung oder das Veröffentlichungsdatum, aber Insider spekulieren über eine Premiere in etwa ein bis zwei Jahren. Es bleibt abzuwarten, ob das ursprüngliche Team - darunter Regisseur Dean Fleischer Camp und Schauspieler wie Maia Kealoha, Chris Sanders und Sydney Agudong - zurückkehren wird oder ob Disney die Geschichte in eine neue Richtung lenken wird.

Also... Was hältst du von Lilo & Stitch?