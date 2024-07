Like a Dragon: Yakuza, um eine Podiumsdiskussion auf der San Diego Comic-Con zu veranstalten

HQ

Amazon Prime Video wird dieses Jahr auf der San Diego Comic-Con eine sehr große Präsenz haben. Der Streamer wird Panels und Screenings für viele seiner größten und am meisten erwarteten Projekte abhalten, darunter The Boys, The Lord of the Rings: The Rings of Power, Animationsprojekte wie Invincible, Sausage Party: Foodtopia und Batman: Caped Crusader und sogar die bevorstehende Adaption der RPG-Serie von Ryu ga Gotoku Like a Dragon.

Am 26. Juli um 22:30 Uhr BST / 23:30 Uhr MESZ wird der Hauptdarsteller der Serie, Ryoma Takeuchi, zusammen mit einem "Überraschungsstar aus der Besetzung" und einigen Produzenten die Bühne betreten, um über das Projekt zu plaudern und sogar einen exklusiven ersten Blick zu werfen.

Im Grunde sieht es so aus, als ob wir bis Ende des Monats einige aufregende Dinge über die kommende Live-Action-Version der RPG-Serie erfahren könnten, und das alles vor ihrem Debüt am 24. Oktober.