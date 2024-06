Like a Dragon: Yakuza TV-Serie startet im Oktober auf Prime Video

HQ

Die Like a Dragon-Spiele, früher bekannt als Yakuza, haben in den letzten Jahren auf der ganzen Welt an Popularität gewonnen, daher ist es verständlich, dass Sega uns in letzter Zeit viele neue und überarbeitete Spiele in der Serie beschert hat. Nicht, dass der japanische Verlag in diesen Multimedia-Tagen damit aufhören würde.

Amazon und Sega geben bekannt, dass eine Live-Action-TV-Serie mit dem einfachen Namen Like a Dragon: Yakuza am 24. Oktober auf Prime Video Premiere haben wird. Ryoma Takeuchi wird die Hauptrolle als Kiryu Kazuma in den 6 Episoden spielen, die zwischen dem 24. Oktober und dem 1. November aufgeteilt werden.

Das ist nicht die einzige Spaltung, denn eine Pressemitteilung kündigt auch an, dass die Serie in zwei Zeitabschnitten spielen wird: 1995 und 2005. Uns wurde gesagt, dass die Geschichte lose auf dem ersten Spiel basieren wird. Die Zeit wird zeigen, ob das bedeutet, dass wir einige der verrückten Nebengeschichten, außergewöhnlichen Kämpfe und allgemein absurden Situationen aus diesem und anderen Spielen der Reihe sehen werden.

Was muss Like a Dragon: Yakuza richtig machen, um Ihnen zu gefallen?