Like a Dragon: Yakuza Holen Sie sich den ersten richtigen Trailer vor der Premiere Ende des Monats

Gab es jemals einen besseren Zeitpunkt als jetzt, um ein Fan der Serie zu sein, die früher als Yakuza bekannt war (aber jetzt in Like a Dragon umbenannt wurde)? Zum einen haben wir Anfang des Jahres das ungemein unterhaltsame Like a Dragon: Infinite Wealth bekommen, und im Februar wird Like a Dragon: Pirate Yakuza auf Hawaii veröffentlicht.

Als ob das noch nicht genug wäre, feiert die TV-Serie Like a Dragon: Yakuza am 24. Oktober Premiere auf Amazon Prime Video, die nun ihren ersten richtigen Trailer hat. In dem Video bekommen wir einen Vorgeschmack auf beide Zeitlinien der Serie, folgen dem jungen Kazuma Kiryu und seiner Reise in die japanische Yakuza, aber wir lernen auch eine ältere Version von Kiryu kennen, nachdem er eine Zeit im Gefängnis verbracht hat.

Auf den ersten Blick sieht die Serie ernster aus als die Spiele, in denen sich der komplette Wahnsinn jederzeit mit todernst mischen kann, aber wir gehen davon aus, dass dieser Aspekt auch vorhanden sein wird. Aber genug geschwafelt, schaut euch den Trailer unten an.