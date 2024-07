Like a Dragon: Yakuza Hauptdarsteller sagt, er werde Kazuma Kiryu "auf meine eigene Weise" spielen

HQ

Vor einigen Monaten wurde bekannt, dass die Like a Dragon -Spiele in einer TV-Serie namens Like a Dragon: Yakuza adaptiert werden, die am 25. Oktober auf Amazon Prime Video Premiere feiert. Die Serie folgt Kazuma Kiryu (der die Hauptrolle spielte, bevor Ichiban Kasuga die Rolle übernahm) und er wird von Ryoma Takeuchi gespielt.

In einem Interview mit IGN spricht Takeuchi mehr darüber, wie er den beliebten Protagonisten Kiryu sieht, und sagt:

"Ich denke, wir alle jagen unbewusst dem hinterher, was in unserem Leben fehlt, und wir alle wollen geliebt werden. Vor diesem Hintergrund dachte ich darüber nach, wonach Kiryu in Kamurocho suchen könnte, da er danach strebt, der Drache von Dojima zu werden. Er will eine Familie, er will Liebe, und er merkt nicht einmal, wie sehr ihn das antreibt. Er ist ein Held, der sein Leben ehrlich lebt, aber er kämpft, wenn er kämpfen muss, und er macht manchmal Fehler."

Takeuchi wird nicht sofort versuchen, die Spielversion von Kiryu zu kopieren, aber er sagt, dass er versuchen möchte, ihm seinen eigenen Twist zu geben und die Dinge auf seine Weise zu machen:

"Ich habe großen Respekt vor den Gefühlen der Fans. Aber wenn ich eine Figur spiele, muss ich sie auf meine eigene Art und Weise ausdrücken, also kann ich nicht auf die Vorurteile anderer achten. Ich habe die Spiele selbst recherchiert, um Kiryus Qualitäten zu identifizieren und sie auf meine eigene Weise zu verkörpern. Natürlich hoffe ich, dass die Fans mit meiner Darstellung zufrieden sein werden - aber ich kann mit Zuversicht sagen, dass ich mein Bestes gegeben habe, um Kiryu zu spielen. Es macht keinen Sinn, zu versuchen, das Originalspiel zu übertreffen; vielmehr wollte ich den Spielen Respekt zollen und gleichzeitig als Künstler etwas Neues schaffen."

Und das klingt nach vernünftiger Argumentation, nicht wahr?