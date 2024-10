Like a Dragon: Yakuza erscheint heute auf Prime Video - Weltweite Veröffentlichungszeiten

HQ

Fans der Ryu Ga Gotoku Studio Yakuza/Like a Dragon-Franchise feiern heute, denn Prime Video feiert heute die Premiere der neuen Live-Action-Serie Like a Dragon: Yakuza mit Ryoma Takeuchi in der Rolle des legendären Kazuma Kiryu. Die Serie wird die Anfänge der Figur erkunden, von den untersten Schichten des Toho-Clans im fiktiven Tokioter Viertel ́Kamurocho bis hin zum legendären Drachen von Dojima.

Aber wenn Sie versuchen, die Serie jetzt über den Streaming-Dienst von Amazon abzurufen, werden Sie feststellen, dass sie noch nicht verfügbar ist. Und das liegt daran, dass Like a Dragon: Yakuza in Europa um 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr MESZ Premiere hat. Und falls du uns von außerhalb dieser Gebiete liest, solltest du wissen, dass globale Zeitpläne bereits verfügbar sind, dank eines praktischen Leitfadens, der von der Fan-Community auf Resetera erstellt wurde und alles enthält, was du wissen musst, bevor du die Serie anschaust, wenn dies dein erster Vorgeschmack auf die Yakuza-Franchise ist.

In ein paar Stunden werden die ersten drei Episoden der Serie veröffentlicht, und viele Neulinge werden Kiryu und die anderen ikonischen Charaktere treffen können, die das Universum bevölkern, wie z.B. Akira Nishikiyama, Goro Majima (der nächstes Jahr sein erstes Solo-Abenteuer in Videospielen veröffentlicht) und viele mehr.

Tauchen Sie heute in die Welt von Like a Dragon: Yakuza ein?