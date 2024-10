Like a Dragon: Yakuza - Episoden 1-3

HQ

Das neueste Spiel der Serie, Like a Dragon: Infinite Wealth, hat meine Sicht auf diese Serie ziemlich verändert. Ich habe die Abenteuer von Ichiban auf Hawaii sehr genossen und obwohl ich weit davon entfernt bin, der redaktionelle Veteran dieser Spieleserie zu sein, habe ich mit einer Reihe von Spielen auf dem Buckel meinen Zeh ziemlich weit ins Wasser getaucht. Daher gab es ein ziemlich großes Interesse daran, sich den neuesten Vorstoß von Prime Video in die Entwicklung von Serien auf der Grundlage von Spielen anzusehen, und angesichts der Brillantigkeit, die sie Fallout hinbekamen, gab es immer noch die Hoffnung, mit Yakuza etwas Fesselndes und gut gemachtes zu machen.

Erwartungsgemäß werden wir sofort von einer Nahaufnahme eines Tattoos begrüßt. Eine der Hauptfiguren der Serie befindet sich in einer engen Zelle und wir erfahren schnell, dass die Serie sowohl im Jahr 1995 als auch 10 Jahre in der Zukunft spielt. Nach einem Vorfall werden vier verwaiste Charaktere in der Unterwelt gefangen und das Karussell aus Intrigen, Gewalt und komplizierten Verbindungen zwischen den Charakteren, denen wir folgen, kann beginnen. Ein Großteil des Fokus liegt auf Kazuma Kiryu, aber die drei Freunde aus der Kindheit bekommen auch kleine Geschichten zu erzählen. Doch gerade in diesen Geschichten liegt eine von zwei großen Enttäuschungen: Es gibt wenig Nervenkitzel oder Aufregung. Die Geschichte schreitet in einem seltsamen Tempo voran, in dem nicht nur die Sprünge zwischen den 10 Jahren die Dinge ziemlich durcheinander bringen, sondern auch, dass sich die Szenen in die Länge ziehen und in einigen Fällen ziemlich fehl am Platz anfühlen. Sicher, es gibt Charaktere mit viel Fokus, wie die Oberhäupter der verschiedenen Clans und dann die vier verwaisten Freunde, aber es ist auch ein Durcheinander von Namen und Personen, die man völlig aus den Augen verliert. In ähnlicher Weise werden die entwirrten Fäden mit einem seltsamen Fokus behandelt und tragen zu einem Tempo bei, das sich oft zu langsam anfühlt.

Einige der Darsteller sind auf jeden Fall gut, aber ihre Charaktere wirken eher eindimensional.

Die andere Enttäuschung ist, dass es sich bei einer Adaption einer Spielserie hauptsächlich so anfühlt, als hätten sie den Namen aufgeklebt, um das Interesse der Leute zu wecken. Sicher, ich kann verstehen, dass es nicht so einfach ist, mit den seltsamsten Elementen aus den Spielen etwas anzufangen, aber die Frage ist, ob sie es nicht sowieso hätten tun sollen. Zum Beispiel, dass man sich voll und ganz auf seltsame Charaktere und Ereignisse konzentriert und einfach einen Zirkus daraus macht. Es wäre vielleicht völlig lächerlich und purer Wahnsinn gewesen, aber es wäre wahrscheinlich zumindest interessanter gewesen. Nicht einmal die Tritte und Schläge oder die Action sorgen für Nervenkitzel, zumindest nicht in diesen ersten drei Episoden. Viele Szenen wirken auch etwas gehetzt, fast schon eine Farce.

Es gibt ein dünnes Gefühl von einem hartgesottenen Drama, das man hier manchmal unterhalten kann. Und im Laufe von drei 40-minütigen Episoden würde ich nicht sagen, dass ich mich völlig gelangweilt habe. Der Grundstein für zukünftige Schlachten wird gelegt, und ein wenig Komplexität wird eingewoben, um anzudeuten, dass es später etwas lauter werden könnte. Es rettet jedoch nicht eine langsame Geschichte, die natürlich hätte weiterdonnern und Risiken wagen sollen. Zweifellos wird sich die Handlung verdichten und die Zusammenstöße werden im Laufe der Episoden wichtiger werden, und in dieser Hinsicht ist meiner Meinung nach eines der besten Elemente der TV-Serie, dass die Dinge Zeit brauchen. Das heißt aber nicht, dass das, was auf etwas Explosiveres folgt, langweilig sein muss.

Die Tattoos sind zumindest gut gemacht.

Ein Haufen solider schauspielerischer Leistungen, in Neonlicht getauchte Straßen und eine gelegentlich schöne Kulisse sind einige kleine positive Aspekte, die eine Produktion mit großem Budget und viel Enttäuschung an anderer Stelle immer noch verraten. Vielleicht kannst du verstehen, dass es manchmal auch ziemlich bodenständig ist, aber wenn du dem GanzenLike a Dragon den Stempel aufdrücken willst, wäre es besser, wenn zumindest einige Dialoge oder Momente sich so anfühlen würden, als kämen sie dem nahe, was wir häufig in den beliebten und quellenbasierten Spielen sehen.

