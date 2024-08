Like a Dragon: Yakuza Die Darsteller der TV-Show haben die Spiele nicht gespielt und haben auch nicht vor, sie zu spielen

HQ

Die neueste Adaption von Amazon, die die Entwicklung von Videospielserien fortsetzt, ist Like a Dragon: Yakuza. Die Yakuza-Spiele sind nicht die beliebtesten Titel hier im Westen, aber mit der Veröffentlichung von Like a Dragon: Infinite Wealth haben wir gesehen, wie das Publikum gewachsen ist, und man kann mit Sicherheit sagen, dass die Fans, die es gibt, eingefleischt sind.

Es scheint jedoch, dass die Darsteller der kommenden Serie keine Fans des Ausgangsmaterials sind und die Spiele nicht gespielt haben. In ihrem Interview mit GamesRadar wird sogar erklärt, dass sie von den Machern der Show angewiesen wurden, die Spiele nicht zu spielen.

"Ich kenne diese Spiele - jeder auf der Welt kennt diese Spiele. Aber ich habe sie nicht gespielt", sagte Kiryu-Darsteller Ryoma Takeuchi. "Ich würde sie gerne ausprobieren, aber sie mussten mich davon abhalten, weil sie - für die Figur im Drehbuch - von Grund auf neu erkunden wollten. Deshalb habe ich mich entschieden, nicht zu spielen."

Kento Kaku, der Akira Nishikiyama spielen wird, fügte hinzu: "Wir beschlossen, unsere eigene Version zu machen, die Charaktere neu zu erleben, ihre spirituellen Elemente zu nehmen und sie selbst zu verkörpern. Es gab eine klare Grenze, die wir ziehen wollten, aber alles war Respekt."

Wir haben erfolgreiche Videospieladaptionen gesehen, ohne dass Menschen die Spiele gespielt haben. Schauen Sie sich zum Beispiel Fallout an, aber wenn man bedenkt, dass die Schauspieler in Like a Dragon: Yakuza bereits festgelegte Charaktere spielen, hätte es vielleicht gut getan, sie kennenzulernen.

Was halten Sie davon?