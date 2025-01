Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii zeigt mehr von seinen chaotischen Seeschlachten

HQ

Gestern wurde eine brandneue Like a Dragon Direct ausgestrahlt, eine Sendung, die sich speziell auf Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii konzentrierte und einen großen Schwerpunkt auf den Kampf und die Anpassung legte.

In der Show, die etwa 14 Minuten dauerte und die ihr unten in voller Länge sehen könnt, erfuhren wir noch mehr darüber, wie sich die Kämpfe und die Action an Land und auf See unterscheiden werden, und sahen mehr von der Seekriegsführung, die Assassin's Creed IV: Black Flag Fans erzittern und Skull and Bones Fans erzittern lassen wird.

Aber das war noch nicht alles, wir bekamen einen weiteren Einblick in die verrückten und lächerlichen Schiffsanpassungen, die Crew-Bausysteme und -Elemente, die es euch ermöglichen, eine wirklich bizarre bunt zusammengewürfelte Crew zu formen, einen Ausschnitt der seltsamen und wunderbaren Nebenaktivitäten, die angeboten werden, und auch einen Vorgeschmack darauf, was die Fans nach der Veröffentlichung auf Lager haben wird.

Ryu Ga Gotoku Studio hat nun bestätigt, dass Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii einen New Game+ -Modus erhalten wird, der nach seiner Veröffentlichung im Rahmen eines kostenlosen Updates ins Spiel kommen wird. Es gibt keinen Zeitplan, wann dieses Update erscheinen wird, aber da die Veröffentlichung für den 21. Februar auf PC, Xbox und PlayStation geplant ist, wird New Game+ zweifellos bald danach erscheinen.

Freuen Sie sich auf Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii ?