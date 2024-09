Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii mit Goro Majima in der Hauptrolle, der im Februar 2025 in die Kinos kommen soll

HQ

Goro Majima ist, nach Ichiban Kasuga und Kiryu Kazuma, der beliebteste Charakter in der gesamten Yakuza/Like a Dragon-Serie seit ihrer Gründung. Sein theatralischer Stil und sein überbordendes Charisma waren eine Konstante in der sich ständig verändernden kriminellen Unterwelt von Ryu Ga Gotoku Studio, und nächstes Jahr wird er endlich seine eigene Solo-Hauptfigur bekommen. Während des RGG Summit 2024, der derzeit auf dem Kanal von Sega gestreamt wird, kündigte das Studio Like a Dragon Pirate Yakuza auf Hawaii an, ein Action-Abenteuer mit dem "Mad Dog of Shimano" in der Hauptrolle.

Obwohl die Präsentation schnelllebig ist, wissen wir, dass dieser neue Titel eher als Fortsetzung von Like a Dragon: Infinite Wealth und nicht als Spin-off betrachtet wird. Wir werden Goro sehen, wie er auf einem hawaiianischen Strand strandet und sein Gedächtnis verliert (wie ist er dort hingekommen?). Dann wird er in einer Abfolge von Ereignissen, die dem besonderen Humor der Serie würdig sind, das Kommando über ein Schiff aus dem 17. Jahrhundert übernehmen und gegen eine Reihe von Feinden antreten, die wie echte Piraten gekleidet sind.

Wie üblich erwartet euch eine große Dosis Action (es sieht so aus, als ob der Echtzeitkampf wieder da ist) und viele unvergessliche Nebenquests und Minispiele.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii erscheint am 28. Februar 2025 für PC, PS5, PS4, Xbox One und Xbox Series X/S.