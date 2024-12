Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii ist etwa 30 % länger als Like a Dragon Gaiden

HQ

Fans von Yakuza/Like a Dragon haben mit dem eminenten Like a Dragon: Infinite Wealth ein sehr schönes Jahr 2024 genossen, aber schon nächstes Jahr ist die Serie mit Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii wieder da.

Man kann es als eine Art Spin-off-Abenteuer bezeichnen, und viele fragen sich, wie lang es ist, wenn man bedenkt, dass Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name aus dem Jahr 2023 in etwas mehr als 10 Stunden fertiggestellt werden konnte, während 20 Stunden ausreichten, um fast alles zu sehen. In einem Interview mit Automaton sagt Regisseur Masayoshi Yokoyama nun, dass Pirate Yakuza auf Hawaii rund 30% länger ist als The Man Who Erased His Name.

Eine vernünftige Vermutung ist daher, dass das Hauptabenteuer mindestens 15 Stunden dauern wird und dass diejenigen, die alles sehen und tun wollen, bis zu 30 Stunden durchhalten können. Das längere Abenteuer bedeutet jedoch einen höheren Preis und in den USA kostet es 10 US-Dollar mehr als The Man Who Erased His Name.

Das Spiel erscheint am 21. Februar für PC, Playstation und Xbox.