Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii hat den zweitbesten Steam-Start der Franchise

Letzte Woche feierte Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Premiere, ein Spin-off-Abenteuer, das auf dem letztjährigen Like a Dragon: Infinite Wealth basiert und in dem Goro Majima einen Piraten spielt.

Das Spiel wurde mit durchweg hohen Einschaltquoten bedacht – auch von uns bei Gamereactor – und offenbar war das Interesse der Fans groß. GameDiscoverCo (via Neogaf) merkt an, dass es auf Steam einen wirklich guten Start hatte. Zu Spitzenzeiten spielten 22.327 gleichzeitige Spieler, was das zweitbeste Steam-Ergebnis ist, das ein Spiel der Serie je bei der Veröffentlichung erzielt hat.

Die Nummer eins ist das bereits erwähnte Like a Dragon: Infinite Weather mit 46.161 gleichzeitigen Spielern, während Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name mit 13.737 an dritter Stelle steht.