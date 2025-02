Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Demo jetzt veröffentlicht

HQ

Etwas mehr als ein Jahr nach dem äußerst beliebten und meistverkauften Like a Dragon: Infinite Wealth legt Ryu Ga Gotoku Studio nun mit einem Piratenabenteuer nach, das am 21. Februar veröffentlicht wird (eine Donnerbüchse, nehmen wir an?).

Die Rede ist natürlich von dem Spin-off Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, in dem wir die Rolle von Goro Majima übernehmen werden. Dieses Mal dreht es sich um ein Piratenthema mit Seeschlachten, und wenn Sie denken, dass das seltsam klingt, freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie es zuerst selbst ausprobieren können, bevor Sie es kaufen.

Sega kündigt via Instagram an, dass ab sofort eine spielbare Demo für PC, PlayStation und Xbox zum Download zur Verfügung steht. Ein Haftungsausschluss jedoch, dass nichts, was Sie in der Demo tun, in das fertige Spiel übernommen wird, was vielleicht gut zu wissen ist.