Like a Dragon: Ishin zeigt Schießpulver und Schwerter "in einem wütenden Tanz"

HQ

Das kommende Remake von Ryu ga Gotoku Ishin aus dem Jahr 2014, Like a Dragon: Ishin, spielt in der Mitte des 19. Jahrhunderts, und daher sind Schusswaffen selbst im Nahkampf ein ziemlich häufiges Merkmal. Es sorgt für eine seltsame Ära, in der sich Schießpulver und Schwerter in einer Art einzigartiger Kämpfe vermischen, die Ryu ga Gotoku Studio und Sega jetzt in einem neuen Video mit Tanz vergleichen.

Schau es dir unten an, um einen Blick darauf zu werfen, wie spektakulär du deine Gegner im kommenden Action-Adventure besiegen kannst, das am 21. Februar für PC, PlayStation und Xbox erscheint.