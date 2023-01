Like a Dragon: Ishin enthüllt PC-Spezifikationen

HQ

Like a Dragon: Ishin markiert das Remake des gleichnamigen japanischen Exklusivtitels aus dem Jahr 2014. Wir werden am 21. Februar dieses Jahres erscheinen und wissen jetzt, welche PC-Spezifikationen Sie benötigen, um das Spiel auszuführen.

Die Spezifikationen wurden vollständig über die Steam-Seite des Spiels enthüllt und scheinen nicht zu anspruchsvoll zu sein. Für die Mindestanforderungen, die Sie mit einer Auflösung von 1080p und 30 fps bei niedrigen Einstellungen erwarten können, benötigen Sie einen Intel Core i5-3470 oder AMD Ryzen 3 1200, 8 GB RAM und eine NVIDIA GeForce GTX 960 oder AMD Radeon RX 460.

Die empfohlenen Spezifikationen erhalten eine hohe Grafikeinstellung mit 1080p und 60 fps, benötigen aber verständlicherweise einen kräftigeren PC. Um Like a Dragon: Ishin mit diesen Einstellungen auszuführen, benötigen Sie einen Intel Core i7-4790 oder AMD Ryzen 5 1600, noch 8 GB RAM und eine NVIDIA GeForce RTX 2060 oder AMD Radeon RX Vega 56.

Like a Dragon: Ishin wird auch 60 GB Hardware-Speicherplatz auf Ihrem PC beanspruchen, was eine ziemlich große Menge ist, aber nicht annähernd so viel wie einige andere Titel beanspruchen.

Like a Dragon: Ishin erscheint am 21. Februar auch für PS4, PS5 und Xbox Series X/S.